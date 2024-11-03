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رجاء الدهماني رئيسة جديدة لجمعية النساء الديمقراطيات

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Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Novembre 2024 - 20:38 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أسفرت أشغال المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تكوين هيئة جديدة للجمعية برئاسة رجاء الدهماني خلفا لنائلة الزغلامي.

وأفاد بلاغ للجمعية، مساء اليوم الأحد، بأن الهيئة الجديدة تضم أيضا كلا من هالة بن سالم كاتبة عامة للجمعية وسهير إدريس أمينة مال وفتحية السعيدي مكلّفة بالاتصال والإعلام وأحلام بسروال مكلفة بلجنة التربية والثقافة ويسرى دعلول مكلفة باللجنة القانونية وإيناس الشيحاوي مكلفة بلجنة الصحة ونادية بن حامد بالعلاقات الخارجية ومفيدة بشير بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

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وجرى افتتاح أشغال المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ظهر الجمعة الماضي تحت شعار "نسويات مقاومات، نسويات متضامنات"، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، وبحضور عديد الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء من تونس والخارج.


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