انتفاع اكثر من 150 من الشباب والنساء بدورات تدريبية في مجال الطبخ والحلويات على مستوى تونس الكبرى (مدير المشاريع بجمعية تراث للاقتصاد التضامني)

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انتفع اكثر من 150 من الشباب والنساء بدورات تدريبية في مجال الطبخ والحلويات على مستوى تونس الكبرى، من قبل جمعية تراث للاقتصاد التضامني منذ انبعاثها سنة 2017، وفق ما صرح به (لوات) مدير المشاريع بجمعية تراث للاقتصاد التضامني ماهر العمراني.





وتعمل الجمعية، حسب العمراني، بالاساس على الادماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب، عن طريق توفير التكوين والمرافقة اللازمة في مجالي الطبخ والحلويات وتحسين مهاراتهم والتي تمتد من شهرين الى اربعة اشهر، بغاية ادماجهم في سوق الشغل وتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.



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لفت مدير المشاريع، الى ان الجمعية تجابه جملة من الصعوبات منها ارتفاع تكلفة التكوين التقني، والتي تسعى الى تجاوزها عبر توفير موارد اضافية من خلال تنظيم سلسلة من التظاهرات الثقافية كي تتمكن من مواصلة مساعدة النساء والشباب للانتصاب للحساب الخاص، عبر تمكينهم من قروض صغرى تخول لهم بعث مشاريعهم الخاصة، وكي ينتفع اكثر عدد ممكن من الخدمات المقدمة من قبل الجمعية على كامل تراب الجمهورية.





وفي هذا الاطار لفت المسؤول، الى ان الجمعية قد نظمت يومي 31 اكتوبر و1 نوفمبر تظاهرة "جسور"، بمدينة الثقافة، بمشاركة كل من الفنانين مرتضى الفتيتي ورؤوف ماهر، لتخصص العائدات لتعزيز موارد الجمعية، كي تستهدف النساء والشباب خاصة في المناطق المهمشة في كامل جهات البلاد.





واقر العمراني، في هذا الصدد، بنجاح التظاهرة الاولى "جسور"، والتي ستفتح، وفق تقديره، الافاق امام تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية الاخرى المماثلة خلال الفترة القادمة يؤمنها فنانون من تونس.

