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تتويج الفائزين في المناظرة الوطنية للحلول المبتكرة في المجال الفلاحي في اختتام صالون سيات 2024

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Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Novembre 2024 - 10:12 قراءة: 0 د, 44 ث
      
فاز اربعة شبان في مناظرة "غرين تيك" التي تكرم الباعثين من اصحاب المؤسسات الناشئة.
واسندت جوائز المناظرة، التي نظمت في اختتام الدورة 15 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2024 امس السبت، كالتالي:

-الجائزة الاولى : Alder Carbon للباعثين فرات باجي ومحمد ربودي
...

- الجائزة الثانية : شركة ECOFEED للباعثة ملاك بوكثير
- الجائزة الثالثة : شركة Progress Box للباعث عبد الكريم حداد
- الجائزة الرابعة: شركة IrWise للباعث محمد مكي معالج

و"غرين تيك" هي مناظرة وطنية تخص الحلول المبتكرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والخدمات ذات الصلة .

وتشمل المناظرة كل مؤسسة تونسية ناشئة لم يتجاوز نشاطها 8 سنوات ممثلة في شخص او فريق لديهم مشروع رئيسي، من حاملي الجنسيّة التونسية.

كما توجه أيضا الى كل شخص طبيعي يحمل الجنسية التونسية سواء يقيم في تونس أو خارج أرض الوطن ويعمل على تطوير مشروع حلول رقمية مبتكرة في نفس المجالات.


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