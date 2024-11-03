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انخفاض عدد حوادث الطرقات وضحاياها إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024 (مرصد)

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Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Novembre 2024 - 09:13 قراءة: 0 د, 47 ث
      
شهد عدد حوادث الطرقات المسجلة إلى حدود يوم 31 أكتوبر 2024 ،تراجعا بنسبة 10 فاصل 36 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق اخر معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور.

وقد تم تسجيل 4500 حادث خلال الفترة المذكورة أدت إلى وفاة 968 شخصا ليسجل هذا العدد انخفاضا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 التي توفي خلالها 1003 أشخاص.

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اما بالنسبة لعدد المصابين فقد شهد ايضا تراجعا إلى حدود نهاية الشهر الماضي بنسبة 10 فاصل 15 بالمائة، حيث انخفض عددهم من 6914 سنة 2023 إلى 6212 ، خلال نفس الفترة من السنة الجارية.

ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية للحوادث بنسبة 43 فاصل 04 بالمائة، تليه السرعة في 14 فاصل 82 بالمائة من الحوادث، ثم شق الطريق بنسبة تقدر ب7فاصل 58 بالمائة.

وبالنسبة للحوادث التي تسببت في تسجيل حالات وفاة، فقد كانت السرعة السبب الرئيسي في حدوثها بنسبة تجاوزت 30 بالمائة، ثم السهو وعدم الانتباه الذي كان سببا في تسجيل 29 فاصل 44 بالمائة من هذه الحوادث.


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