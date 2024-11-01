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البطولة العربية للكرة الطائرة (البحرين 2024): المنتخب التونسي يستهل مشواره بالفوز على منتخب عمان 3-صفر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 18:19 قراءة: 0 د, 20 ث
      
استهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مساء اليوم الجمعة مشواره في منافسات البطولة العربية للعبة التي تحتضنها البحرين من 30 اكتوبر الى 11 نوفمبر الجاري بالفوز على نظيره العماني بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-18 و25-14 و25-20 .
و يتابع المنتخب التونسي منافسات البطولة العربية بملاقاة نظيره العراقي يوم الأحد 03 نوفمبر الحالي على أن يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الأول بملاقاة المنتخب البحريني يوم الثلاثاء 05 نوفمبر الجاري.


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