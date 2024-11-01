البطولة العربية للكرة الطائرة (البحرين 2024): المنتخب التونسي يستهل مشواره بالفوز على منتخب عمان 3-صفر
استهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مساء اليوم الجمعة مشواره في منافسات البطولة العربية للعبة التي تحتضنها البحرين من 30 اكتوبر الى 11 نوفمبر الجاري بالفوز على نظيره العماني بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-18 و25-14 و25-20 .
و يتابع المنتخب التونسي منافسات البطولة العربية بملاقاة نظيره العراقي يوم الأحد 03 نوفمبر الحالي على أن يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الأول بملاقاة المنتخب البحريني يوم الثلاثاء 05 نوفمبر الجاري.
و يتابع المنتخب التونسي منافسات البطولة العربية بملاقاة نظيره العراقي يوم الأحد 03 نوفمبر الحالي على أن يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الأول بملاقاة المنتخب البحريني يوم الثلاثاء 05 نوفمبر الجاري.
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