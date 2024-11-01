الدورة العاشرة للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات تنعقد بالحمامات من 7 الى 9 نوفمبر 2024

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تلتئم الدورة العاشرة للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات من 7 الى 9 نوفمبر 2024 بمدينة الحمامات من ولاية نابل، تحت شعار "عشر سنوات من التحول: ما التالي؟"، ببادرة من الشبكة الدولية للمستقبل ونادي مديري نظم المعلومات تونس.



وتتيح هذه التظاهرة التي تجمع القادة وصناع القرار في قطاع التكنولوجيا لدعم مسار التحول الرقمي في الشركات، الفرصة لتناول قضايا معاصرة حيوية وتواكب التغيرات السريعة في قطاع تقنية المعلومات ولطرح تساؤلات حول التحديات المستقبلية في مجال الرقمنة واستكشاف الابتكارات الحديثة ومواكبة آخر التطورات التقنية.





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كما تمثّل هذه التظاهرة التي تلتئم بمناسبة مرور عقد من الزمن على تأسيس المنتدى، مناسبة، لتقييم ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، والنقاش حول التوجهات المستقبلية في قطاع تقنيات المعلومات في إفريقيا، فضلا عن تقديم رؤى استراتيجية تساهم في تعزيز مسار التحول الرقمي في المنطقة.



وسيتم خلال هذه الدورة إطلاق منصة حوارية لمنتدى مديري نظم المعلومات "DSI Talk"، تجمع مديري نظم المعلومات لتبادل تجاربهم الفريدة، سواء كانت قصص نجاح لمشاريع ابتكارية أو تجارب لم تحقق أهدافها.



وتلتئم على هامش فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى، النسخة الثانية من فعالية منتدى مديري نظم المعلومات المبتدئين "DSI Junior" لفائدة الشباب المبتدإ في مجال التكنولوجيا، إذ سيقدم طلاب وخريجون مشاريع تخرجهم أمام جمهور من خبراء التقنية.



كما سيتم تخصيص مساحة لمنتدى مديري نظم المعلومات للأطفال "DSI Kids" لعرض ابتكارات مواهب شابة من أندية الروبوتات، بهدف دعم ثقافة الابتكار بين صغار السن وتعزيز بيئة مفعمة بالحيوية التقنية.



ويولي المنتدى كل عام اهتمامًا خاصًا ببلد معين، وستسلط هذه الدورة الضوء على دولة النيجر، مما سيتيح فرصة للتعرف على ثقافتها وإبراز تقدمها في المجال التكنولوجي وإمكاناتها في المجال الرقمي بهدف تعزيز التعاون والشراكات بينها وباقي الدول المشاركة.





