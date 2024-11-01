استئناف تزويد احياء من ولايتي اريانة وتونس بماء الشرب اليوم الجمعة بداية من الساعة 16

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>

ينتظر ان يستأنف تزويد كل من المنزه السابع وحيّ النصر 1 و2 من ولاية اريانة وكذلك المنزه 9 من ولاية تونس، بالماء الصالح للشرب بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال اليوم الجمعة، بعد ان شهد تزويدها اضطرابا وانقطاعا بداية من الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم.



وعزت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المنار، في بلاغ لها، هذا الانقطاع الى قيامها بأشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ، اليوم الجمعة، على قناة التوزيع الرئيسية قطر 400 مم على مستوى نهج ابن أبي سفيان بالمنزه السابع من ولاية أريانة وينتظر استئناف تزويد المناطق المذكورة بعد الانتهاء من الأشغال، وفق ما ذكرته الشركة آنفا.