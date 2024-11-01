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استئناف تزويد احياء من ولايتي اريانة وتونس بماء الشرب اليوم الجمعة بداية من الساعة 16

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Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 12:23 قراءة: 0 د, 31 ث
      
ينتظر ان يستأنف تزويد كل من المنزه السابع وحيّ النصر 1 و2 من ولاية اريانة وكذلك المنزه 9 من ولاية تونس، بالماء الصالح للشرب بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال اليوم الجمعة، بعد ان شهد تزويدها اضطرابا وانقطاعا بداية من الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم.

وعزت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المنار، في بلاغ لها، هذا الانقطاع الى قيامها بأشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ، اليوم الجمعة، على قناة التوزيع الرئيسية قطر 400 مم على مستوى نهج ابن أبي سفيان بالمنزه السابع من ولاية أريانة وينتظر استئناف تزويد المناطق المذكورة بعد الانتهاء من الأشغال، وفق ما ذكرته الشركة آنفا.


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