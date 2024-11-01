وزارة التجارة ضبطت اسعارالانتاج لدفع المنافسة وأبقت على سعر بيع الدجاج للمستهلك عند 5ر8 دينار

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قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، ابراهيم النفزاوي، ان قرار وزارة التجارة ضبط الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحيّ، عند الانتاج بـ 3ر5 دينار/كلغ يشمل عمليات البيع على مستوى الفلاحين، وان اسعار البيع للمستهلك لاتزال ، كما حدّدت خلال شهر أوت 2024، عند مستوى 5ر8 دينار على مستوى التفصيل.





وأضاف النفزاوي في تصريح لـ "وات"، الجمعة، ان القرار الذي اتخذته وزارة التجارة ، امس الخميس، سيتيح عودة المذابح الصغرى والمتوسطة الى السوق والتي يقارب عددها 9 وحدات للعمل الى جانب 4 مذابح كبرى مما سيخلق نوعا من المنافسة التي ستؤدي بدورها الى الانعكاس بشكل ايجابي على الأسعار النهائية للمنتوج.



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وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات حددت، وفق قرار صدر في 7 اوت 2024، الأسعار القصوى لبيع الدجاج الجاهز للطبخ 5ر7 دنانير للكلغ على مستوى المذابح، و 5ر8 دنانير للعموم، لكن الاسعار على مستوى أول حلقات الانتاج لم يتم تحديدها ضمن القرار.



ولفت النفزواي، في سياق متصل بالاسعار، الى ان عملية ضبط الأسعار لا تزال في حاجة الى مزيد من الجهود المحمولة خاصة على اللجنة الاستشارية الفنية للقطاع والتي تقوم بمنح الحصص للفلاحين.



وشدد على الحاجة، على اقل تقدير لتوفير 200 ألف دجاجة من أمهات التفقيس، لتضاف الى المتوفرات الحالية البالغ عددها قرابة مليون و 25 الف دجاجة.



وتعد هذه الخطوات ضرورية، وفق المسؤول، للاستجابة الى الطلب المتنامي على اللحوم البيضاء وارتفاع معدلات الاستهلاك الشهري من هذه المادة في ظل ارتفاع الطلب الى زهاء 12 الف و 900 طن.