Babnet

فتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة عُثر على جثتها في مصب فضلات (مصدر قضائي)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6723d9d35acac1.37491004_oflkmeqnpijgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 20:24 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الخميس، بفتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة، عثر أعوان النظافة ببلدية القصرين على جثتها صباح اليوم في مصب فضلات بممر السكة الحديدية وسط مدينة القصرين، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري.

وبيّن العمري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تحويل جثّة الرضيعة إلى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على تقرير الطب الشرعي القيام بالتحريات والإجراءات القانونية اللازمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296719


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*