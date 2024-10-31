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الرابطة 1 - لقاء شبيبة العمران ومستقبل سليمان في باردو

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Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 18:46 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اعلنت شبيبة العمران اليوم الخميس ان مقابلتها ضد مستقبل سليمان في اطار الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستقام يوم السبت 2 نوفمبر بملعب الهادي النيفر بباردو بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
وكانت هذه المباراة مقررة في نفس اليوم بملعب زويتن.
وفي ما يلي تذكير بالبرنامج الكامل للجولة:
السبت 2 نوفمبر
...

في رادس - س 16 و30
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
في باردو - س 14
شبيبة العمران - مستقبل سليمان
في قابس - س 14 و30
مستقبل قابس - نجم المتلوي
في بن قردان - س 14 و30
اتحاد بن قردان - الملعب التونسي
الاحد 3 نوفمبر
في سوسة - س 14 و30
النجم الساحلي - الترجي الرياضي التونسي
في صفاقس - س 14 و30
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي
في قفصة - س 14 و30
قوافل قفصة - اتحاد تطاوين
في جرجيس - س 14 و30
ترجي جرجيس - النادي البنزرتي




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