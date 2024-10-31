الرابطة 1 - لقاء شبيبة العمران ومستقبل سليمان في باردو
اعلنت شبيبة العمران اليوم الخميس ان مقابلتها ضد مستقبل سليمان في اطار الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستقام يوم السبت 2 نوفمبر بملعب الهادي النيفر بباردو بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
وكانت هذه المباراة مقررة في نفس اليوم بملعب زويتن.
وفي ما يلي تذكير بالبرنامج الكامل للجولة:
السبت 2 نوفمبر
وكانت هذه المباراة مقررة في نفس اليوم بملعب زويتن.
وفي ما يلي تذكير بالبرنامج الكامل للجولة:
السبت 2 نوفمبر
في رادس - س 16 و30
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
في باردو - س 14
شبيبة العمران - مستقبل سليمان
في قابس - س 14 و30
مستقبل قابس - نجم المتلوي
في بن قردان - س 14 و30
اتحاد بن قردان - الملعب التونسي
الاحد 3 نوفمبر
في سوسة - س 14 و30
النجم الساحلي - الترجي الرياضي التونسي
في صفاقس - س 14 و30
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي
في قفصة - س 14 و30
قوافل قفصة - اتحاد تطاوين
في جرجيس - س 14 و30
ترجي جرجيس - النادي البنزرتي
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