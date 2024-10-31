الرابطة 1 - لقاء شبيبة العمران ومستقبل سليمان في باردو

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اعلنت شبيبة العمران اليوم الخميس ان مقابلتها ضد مستقبل سليمان في اطار الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستقام يوم السبت 2 نوفمبر بملعب الهادي النيفر بباردو بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.

وكانت هذه المباراة مقررة في نفس اليوم بملعب زويتن.

وفي ما يلي تذكير بالبرنامج الكامل للجولة:

السبت 2 نوفمبر



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في رادس - س 16 و30

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

في باردو - س 14

شبيبة العمران - مستقبل سليمان

في قابس - س 14 و30

مستقبل قابس - نجم المتلوي

في بن قردان - س 14 و30

اتحاد بن قردان - الملعب التونسي

الاحد 3 نوفمبر

في سوسة - س 14 و30

النجم الساحلي - الترجي الرياضي التونسي

في صفاقس - س 14 و30

النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي

في قفصة - س 14 و30

قوافل قفصة - اتحاد تطاوين

في جرجيس - س 14 و30

ترجي جرجيس - النادي البنزرتي





