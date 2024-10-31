البنك التونسي للتضامن ينظم يوما تكوينيا لفائدة 18 شركة أهلية جديدة

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نظم البنك التونسي للتضامن يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 يوما تكوينيا لفائدة 18 شركة أهلية، وذلك في إطار حرصه على توفير الظروف الملائمة لحسن انطلاق نشاط هذه الشركات الممولة من قبله.



وقد استفاد من أشغال هذا اليوم التكويني قرابة 40 مشارك من رؤساء مجالس الإدارة والمكلفين بالشؤون المالية بشركات أهلية من مختلف جهات البلاد تنشط أساسا في مجالي الفلاحة والخدمات، لدعم قدراتهم في مجالات الحوكمة والتصرف والمحاسبة والجباية وغيرها، وفق بلاغ صادر الخميس عن البنك التونسي للتظامن.

وقد كان هذا اليوم فرصة هامة لإستعراض الأطر القانونية والترتيبية لتكوين الشركات الأهلية وآليات تمويلها وأسس إحكام تسييرها في مختلف المجالات الفنية والبشرية والمحاسبية لضمان ديمومتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية المؤملة منها.



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وخصص للغرض ورشة عمل أشرف على تنشيطها وتأثيثها عدد من الجامعيين والخبراء والفنيين من مختلف الهياكل المتدخلة في هذا المجال (التشغيل والتكوين المهني ـ مركز الأعمال ـ وكالة النهوض بالإمتيازات الفلاحية ـ وكالة النهوض بالصناعة ـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـالأداءات ـ الخبراء المحاسبين).

وأشار البلاغ إلى أن البنك التونسي للتضامن قد تولى إلى موفى شهر أكتوبر الجاري تمويل 33 شركة أهلية بكلفة تناهز 9,6 م.د.



