بن عروس: تسليم إجمالي 318 إشعارا بعنوان سنة 2024 لتمويل مشاريع بالجهة ضمن برنامج "رائدات" (مندوبية المرأة)

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بلغ عدد المنتفعات بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال "رائدات"، بعنوان سنة 2024، في ولاية بن عروس، إجمالي 318 منتفعة، وذلك بعد تسلم 3 منتفعات، أمس الاربعاء، إشعارات لتمويل مشاريعن باعتمادات تقدّر بـ 30 ألف دينار ضمن الدفعة الثالثة من هذا البرنامج الرامي الى دعم المبادرة النسائية، وفق رئيسة مصلحة المرأة بالمندوية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن جواهر ميلاد.





وأوضحت ميلاد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن ببن عروس تسلمت بعنوان سنة 2024 قرابة 1100 ملف لبعث المشاريع ضمن برنامج "رائدات"، حيث تمت المصادقة النهائية على 318 مشروعا منها، وإحالة 657 ملفا مستوفاة الشروط للمصادقة عليها من قبل البنك التونسي للتضامن، مقابل رفض 118 ملف.



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وأضافت أنّ كلفة المشاريع التي استفادت منها نساء الجهة من مختلف المعتمديات، والمتحصلات على شهائد تكوين معترف بها، تتراوح بين 10 و50 الف دينار، مشيرة إلى أن المشاريع التي تمت الموافقة عليها تعلّقت بالخصوص بإحداث حضانة أطفال، وقاعات حلاقة وتجميل، وورشات خياطة، وورشات صنع المرطبات، ومكتب استشارات قانونية وجبائية، ووحدات تعليب وتعقيم المأكولات.

وأبرزت أن برنامج "رائدات"، الذي أطلقته وزارة المرأة يوم 8 مارس 2022 بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للمرأة، موجّه الى النساء التونسيات بين 18 و59 سنة، ويمكّن المنتفعات منه من قروض ميسرة بدون فوائض لبعث او لتوسعة المشاريع متناهية الصغر، ويساعد على تجاوز صعوبات التمويل، وعلى بعث مواطن شغل قادرة على التقليص من نسب البطالة ودفع عجلة التنمية.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الأسرة تنفّذ البرنامج الوطني "رائدات" من خلال اتفاقيات شراكة مع 3 مؤسّسات بنكيّة شريكة هي البنك التّونسي للتّضامن، والبنك الوطني الفلاحي، وبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة.