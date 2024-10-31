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محطة استخلاص سيدي ثابت : حجز كميات من المخدرات وايقافات بالجملة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 15:41 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكنت دورية مرورية تابعة للحرس الوطني والمتمركزة بمحطة استخلاص سيدي ثابت أمس من إيقاف سيارة خاصة تُقل ثلاثة أشخاص.

وبعد التثبت من هوياتهم، تبين أن أحدهم مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة وقد تبين انه ملاحق في قضايا تتعلق بترويج المواد المخدرة .

...

وبتفتيش السيارة، تمكنت الدورية من حجز 449 قرص مخدر.

وبعد استشارة النيابة العمومية، أذنت لوحدات الإختصاص بمنطقة الحرس الوطني بأريانة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص الموقوفين.


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