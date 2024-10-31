قبلي: عملية بيضاء بالطريق الحزامية لمدينة قبلي في إطار استعدادات لجنة مجابهة الكوارث لموسم الأمطار

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انتظمت، صباح اليوم الخميس، بالطريق الحزامية لمدينة قبلي، عملية بيضاء، للوقوف على مدى جاهزية كافة المتدخلين في اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، استعدادا لموسم الامطار في فصلي الخريف والشتاء، وفق ما اكده المدير الجهوي للحماية المدنية العقيد سيف الدين الدخلاوي لوات

واوضح المصدر ذاته ان هذه العملية البيضاء المشتركة تندرج في إطار تفعيل المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، وتحاكي حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة على مستوى التقاطع بين وادي المالح والطريق الحزامية لمدينة قبلي أدى الى انقلاب الحافلة بالوادي وتسجيل عدد كبير من الاصابات.

كما تضمنت العمليّة تجميع كافة المتدخلين باللجنة الجهوية لتفادي الكوارث من أعوان ومعدات لتنظيم التدخلات التي تشهدها مختلف ربوع الولاية بسبب الأمطار الغزيرة، وانجاز عديد التدخلات لشفط المياه من المنازل والمؤسسات العامة والخاصة، وفق نفس المصدر.

وأوضح الدخلاوي أن هذه العملية تندرج في اطار تفعيل المخطط الازرق الذي يجري الشروع في تنفيذه نتيجة الامطار وارتفاع منسوب المياه بالعديد من الاودية والاحياء السكنية، علاوة على تفعيل المخطط الابيض الذي تشرف عليه مصالح الادارة الجهوية للصحة كطرف في لجنة تفادي الكوارث عبر تركيز مركز متقدم للصحة يشرف على انجاز التدخلات الاولية لقبول وفرز وتوجيه المصابين في حوادث المرور.