النفطى يؤكد حرص الدولة على الإنصات لمشاغل الجالية في الخارج والدفاع عن مصالحها

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد على النفطى ، حرص الدولة بكافة مؤسساتها وبتعليمات من رئيس الجمهورية، على الانصات لمشاغل الجالية التونسية والدفاع عن مصالحها وتلبية متطلباتها في المجالات القنصلية، إضافة إلى تشجيعها على المساهمة الفعالة في المسيرة التنموية لتونس.



وثمّن ، خلال لقائه الاثنين الماضى بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة ببورندي في اطار زيارته لبوجمبورا ، بالكفاءات التونسية العاملة في هذا البلد، معبّرا عن اعتزازه بالمكانة التي يحظون بها ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الخميس.





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وتشغل الكفاءات التونسية مناصب هامة في منظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية، إضافة إلى عدد من المهندسين والإطارات التونسية التي تعمل لفائدة مؤسسة تونسية أنجزت مشاريع كبرى في بورندي في مجال البناء.



وفي هذا الإطار، أدى النفطي يوم أمس زيارة إلى مقر الشركة التونسية الناشطة في بورندي منذ سنوات والتي تحظى بثقة الحكومة البورندية حيث تمكنت من الفوز بطلبات عروض مكنتها من إنجاز مشاريع كبرى.



مع العلم بأن هذه الشركة التونسية التي تعتمد على 90% من الموارد الأولية المستوردة من تونس قد شيدت في السنوات الأخيرة الماضية مقرات وزارتي الداخلية والمالية والبنك المركزي البورندي وبنك خاص ومركز تجاري ضخم هو الأول من نوعه في بورندي.



ونوّه الوزير بنجاح هذه المؤسسة التونسية ، معتبرا أنّ مثل هذه النجاحات تؤكد القيمة العالية للخبرات التونسية والإمكانيات الواسعة التي تتوفر عليها المؤسسات التونسية لاقتحام عدّة أسواق بالقارة الإفريقية بكل ثقة واقتدار.