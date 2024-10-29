القصرين: انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للندوة العلمية الدولية "ندوة المدينة " بسبيطلة بمشاركة باحثين من 7 دول مختلفة

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انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالموقع الأثري بسبيطلة من ولاية القصرين، فعاليات الدورة الرابعة للندوة العلمية الدولية "ندوة المدينة" تحت عنوان "الإنسان والتعبير" وذلك ببادرة من المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة ومشاركة باحثين من سلطنة عمان، والعراق، وفلسطين، ومصر (لأول مرة)، والإمارات، والمغرب، والجزائر، إلى جانب باحثين وطلبة من تونس.



وتهدف "ندوة المدينة"، المتواصلة على امتداد 3 أيام (29 و30 و31 أكتوبر الجاري)، إلى تنمية معارف الطلبة في ميادين الانسان والمعرفة والتعبير، وإلى تبادل الأبحاث بين الباحثين، وتسويق المعرفة والإنتاج العلمي نحو الأسواق البعيدة، فضلا عن التعريف بالموروث الحضاري والتاريخي المرموق لسبيطلة، واشهار المنطقة والوطن على نحو إيجابي عبر النشاط العلمي والأكاديمي، وفق مدير المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيبطلة محمود عباس العامري.

وبيّن العامري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم خلال الدورة الحالية قبول 45 مقالا من جملة 117 مقالا اختارتها لجنة تحكيم علمية دولية، ونُشرت في كتب تحمل عنوان الندوة "الانسان و التعبير"، وتحمل شعار المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة وصورة الموقع الأثري بسبيطلة.



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وفي تصريحات متطابقة لصحفية "وات"، أعرب عدد من الباحثين الذين حلّوا ضيوفا على مدينة سبيطلة للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للندوة العلمية الدولية المذكورة، عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الندوة التي أكدوا أنها أتاحت لهم التعرف على ثقافة المنطقة وعلى ما تزخر به آثار وعلى عدد من الأساتذة والباحثين المتميزين.

وفي هذا الصدد، قالت الباحثة والكاتبة المصرية إكرام بدوي، في تصريح لـ"وات"، إنها تزور سبيطلة لأول مرة للمشاركة في ندوة الانسان والتعبير بدراسة عن "المرأة والتعبير -رهانات معرفية وفلسفية: قراءة في رواية أقفاص فارغة للكاتبة المصرية فاطمة قنديل"، مشيرة إلى أنها أول مرة في حياتها تحضر مؤتمر في موقع أثري وهو اختيار، وفق تأكيدها، موفق جدا.

