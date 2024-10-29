عرض للسيرك المائي وعروس البحر يوم الأربعاء بالمسبح البلدي بالبلفدير

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يحتضن المسبح البلدي بالبلفدير غدا الأربعاء عرضا فنيا للسيرك المائي وعرضا لعروس البحر في إطار تنشيط هذا المرفق العمومي بعد إصلاحه وإعادة استغلاله لدعم الترفيه والحياة الثقافية والرياضية بالعاصمة حسبما أعلنت عنه بلدية تونس.



وأفادت بلدية تونس في بلاغ على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي أنها ستنظم هذا العرض بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال مع إتاحة مجانية الدخول للعموم في حدود طاقة استعاب المدرج التي تناهز 750 شخصا.





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ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد افتتح المسبح البلدي بالبلفدير يوم 21 أكتوبر بعدما أذن بترميمه وتهيئته لإعادة الاستغلال لتوفير فضاء جديد بالعاصمة يدعم الترفيه والنشاط الرياضي والثقافي بتونس ويحسن ظروف العيش فيها كما أذن بمزيد تهيئة فضاءات ثقافية وترفيهية أخرى بالعاصمة أهمها دار الثقافة بن خلدون وحديقة ساحة برشلونة.



وسيكون عرض السرك المائي وعروس البحر الثاني من نوعه بالمسبح منذ افتتاحه بعد عرض فني غنائي قدمه الفنان زياد غرسة الجمعة الماضي.

