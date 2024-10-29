سيدي بوزيد: تظاهرة "القطار الوردي" تؤمن خدمات تقصي سرطان الثدي بمعتمديات المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان

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انتظمت، اليوم الثلاثاء، بمعتمديات المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، تظاهرة "القطار الوردي" للتقصي المبكر لسرطان الثدي تحت شعار "على خاطركم القطار الوردي رجعلكم".



وبيّنت منسقة برنامج "القطار الوردي"، فاطمة تميمي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه المبادرة ترمي إلى تقريب خدمات تقصي سرطان الثدي من المرأة في المناطق النائية والبعيدة، وتتمثل في قافلة صحية تقدم خدمات طبية تحسيسيّة لفائدة النساء من أجل توعيتهم بخطورة المرض، وضرورة الابكار في الكشف عنه وعلاجه.



وبيّنت منسقة برنامج "القطار الوردي"، فاطمة تميمي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه المبادرة ترمي إلى تقريب خدمات تقصي سرطان الثدي من المرأة في المناطق النائية والبعيدة، وتتمثل في قافلة صحية تقدم خدمات طبية تحسيسيّة لفائدة النساء من أجل توعيتهم بخطورة المرض، وضرورة الابكار في الكشف عنه وعلاجه.

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وذكرت أن سرطان الثدي يمثل 30 بالمائة من السرطانات التي تصيب المرأة ويحتّل المرتبة الأولى في تونس، حيث تم تسجيل 4346 حالة جديدة سنة 2023، ويمثل عالميا أكثر أنواع السرطانات شيوعا ويصيب واحدة من كل 10نساء وهو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان عند النساء.

وأكدت تسجيل مكاسب في التصدي لهذا المرض نتيجة عن الجمع بين الكشف المبكر والعلاج الفعال باستخدام مزيج من الجراحة والعلاج الاشعاعي والعلاجات الطبية والهرمونية.