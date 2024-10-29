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سليانة: تدشين البئر العميقة "صودال2" بمعتمدية سليانة الجنوبيّة المنجزة في إطار تدعيم الموارد المائية بالمنطقة

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Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 16:33 قراءة: 0 د, 40 ث
      
دُشنت، اليوم الثلاثاء، البئر العميقة "صودال2" بمعتمدية سليانة الجنوبية والمحالة من طرف ديوان الأراضي الدولية لفائدة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) في إطار تحسين الخدمات وتطوير جودة الحياة، والاستجابة لحاجيات أهالي الجهة.

وبيّن مصدر من إقليم الصوناد بسليانة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن سعة تدفّق هذه البئر تقدّر بـ 14 لترا في الثانية، ومن المنتظر أن تساهم في تحسين تزويد متساكني مدينة سليانة وأحوازها بالماء الصالح للشرب والحد من الإنقطاعات المتكررة.
وأضاف أن ربط هذه البئر التي أشرف على تدشينها والي الجهة رفقة كاتب عام الولاية ورئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يأتي في إطار تدعيم الموارد المائية لمدينة سليانة على غرار العديد من عمليات الدعم المنجزة والجاري إنجازها أو المبرمجة بمختلف المعتمديات.
...

يشار إلى أن مدينة سليانة شهدت خلال الصائفة المنقضية انقطاعات متكررة خاصة في المناطق العليا.


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