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تسجيل رجّة أرضيّة بقوّة 3،2 درجة شمال غرب غار الدماء

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Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 13:13 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تمّ في حدود الساعة 11 و 22 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 درجة على سلم ريشتر (يعد 9 درجات)، بمنطقة جنوب الطارف الجزائرية شمال غرب غار الدماء من ولاية جندوبة.

وحددت محطّات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مركز الرجّة، بحسب التحاليل الأوّليّة، ب36،65 درجة خط عرض وب 8،32 درجة خط طول.


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