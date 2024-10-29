قابس: الدعوة الى تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحامة الغربية

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دعا رئيس المجلس الجهوي لولاية قابس سفيان عقربي في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء لصحفي "وات"، وزارة السياحة والصناعات التقليدية والوزارات ذات الصلة، الى بذل كل الجهود الممكنة لتجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات المبرمج انجازه بمعتمدية الحامة الغربية، ودعا بالخصوص الوكالة العقارية السياحية، الى تهيئة الأرض المخصصة للمشروع، من اجل تحفيز المستثمرين على الاهتمام به والاستثمار فيه.



وبين العقربي الاهمية الثابتة التى يكتسيها المشروع الذي سيمكن من احداث قطب استشفائي كبير بالمياه المعدنية الساخنة يتجاوز في اشعاعه حدود البلاد، ما من شانه ان يساعد على تحقيق اضافة هامة للسياحة الاستشفائية في البلاد، واكد أن هذا المشروع يتوفر على كل حظوظ النجاح ومن بينها ميزات مياه الحامة التي ثبتت جدواها في معالجة العديد من الأمراض المزمنة.

ويشتمل مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات، التي ستمتد على مساحة 240 هكتارا، على وحدتين استشفائيتين وعلى وحدات فندقية واقامات للسكن وفيلات فاخرة وملعب للقولف وعلى مركز رياضي ومركز للمؤتمرات وفضاءات تجارية وترفيهية وأخرى للخدمات.



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ومن المنتظر أن يستقبل هذا المشروع سنويا ما يقارب 300 ألف حريف ما بين تونسيين وأجانب وسيوفر قرابة 3000 موطن شغل منها 1000 موطن شغل مباشر، اضافة الى قرابة 3200 موطن شغل مستحدث.

ومن بين نقاط قوة هذا المشروع، أن ملكية الأرض المخصصة له تعود للدولة، وتوفر مياه معدنية ساخنة ذات خصوصيات علاجية معترف بها ووجود تقاليد موروثة في استعمالات هذه المياه في العلاجات الطبية، وتكفل الدولة بانجاز مكونات البنية الأساسية الخارجية للمشروع وتمتعه بالامتيازات التي تمنح بعنوان التنمية الجهوية.

