رقم أعمال الخطوط التونسيّة يسجل زيادة طفيفة موفى سبتمبر 2024

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زاد رقم أعمال الخطوط التونسية بشكل طفيف بنسبة 0،5 بالمائة، لتناهز قيمته 1،222 مليار دينار، في موفى شهر سبتمبر 2024، مقارنة الفترة ذاتها من 2023، وفق مؤشرات نشاط الناقلة الجويّة، نشرها، موقع بورصة تونس، أمس الإثنين.



وتطوّر عدد المسافرين على متن طائرات الناقلة العمومية بنسبة 3 بالمائة، وقدّر ب1،981 مليون شخص، خلال الأشهر التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 1،932 مليون شخص، في 2023.





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وتقلّص متوسط ​​العائدات عن كل راكب (رحلات منتظمة)، من 513 دينارا، نهاية سبتمبر 2023، إلى 501 دينارا، في سبتمبر 2024.



في المقابل، زاد متوسط ​​العائدات عن كل ساعة طيران (رحلات غير منتظمة) ، من 17671 دينارا ليناهز 18031 دينار. وحافظت نسبة الامتلاء على استقرارها في حدود 73،8 بالمائة.



كما سجلت الناقلة الوطنية تحسنا في مواعيد الرحلات بمقدار 12 نقطة، لتقدر ب48 بالمائة، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2023 إذ قدّرت هذه النسبة حينها ب36 بالمائة.



وارتفعت الأعباء المتعلّقة بالموظفين، بنسبة 8 بالمائة، رغم تراجع عددهم بنسبة 5 بالمائة، تبعا لزيادة الأجور التعاقدية.



وتراجعت الأعباء الخاصّة بكلفة المحروقات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، بنسبة 5،8 بالمائة، تبعا لتراجع سعر البرميل من النفط.



وشهدت ديون شركة الخطوط التونسية تقلّصا بنحو 7 بالمائة، بعد سداد أقساط القروض، التّي انتفعت بها الشركة في وقت سابق، والحد من اللجوء إلى الإقتراض.