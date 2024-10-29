فيفا يشكل فريق عمل لبحث أزمة ازدحام جداول المباريات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ تشكيل فريق عمل برئاسة أرسين فينغر مدير التطوير بالاتحاد، وذلك بهدف دراسة سبل الحفاظ على سلامة اللاعبين في ظل زيادة عدد المباريات والوصول إلى آلية تحد من ازدحام جداول المباريات خلال الموسم.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن فريق العمل سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة مع ممثلين عن الاتحادات الوطنية وروابط الأندية والبطولات ومندوبين عن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين لبحث المشاكل واتخاذ إجراءات مبنية على أحدث الدراسات العلمية حول الصحة الجسدية والنفسية للاعبين.

وأشار البيان إلى أن الفريق سيستمع إلى وجهات النظر الطبية والتنظيمية، كما سيبحث القضايا القانونية دون تحديد إطار زمني أو طريقة محددة لاتخاذ القرارات.

يأتي ذلك بعد تقديم شكوى من جانب بطولات واتحادات ومسؤولين في روابط الدوريات إلى المفوضية الأوروبية ضد فيفا في وقت سابق الشهر الجاري بشأن وجود ضغوط على اللاعبين نتيجة توسيع الاتحاد الدولي لكرة القدم نطاق بطولاته الكروية وازدحام جداول المباريات.