فينيسيوس يعتقد أن مكافحة العنصرية تسببت في خسارته للكرة الذهبية

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قالت مصادر قريبة من فينيسيوس جونيور مهاجم البرازيل وريال مدريد أمس الاثنين إنه سيواصل محاربة العنصرية حتى إذا كان هذا النشاط تسبب في عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العام.



وكتب فينيسيوس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حصوله على المركز الثاني في التصويت على الجائزة المرموقة خلف لاعب وسط إسبانيا ومانشستر سيتي رودري، قائلا عبر حسابه على إكس إثر إلغاء ناديه ريال مدريد الإسباني خططه لحضور الحفل في باريس، وقاطعه بعد توقع عدم فوز المهاجم البرازيلي بالجائزة "سأفعل ذلك عشر مرات إذا اضطررت لذلك. إنهم غير مستعدين".

وعندما سُئل عما يعنيه فينيسيوس بما كتبه، قال فريقه المعاون إنه كان يشير إلى معركته ضد العنصرية وأنهم يعتقدون أنها كانت السبب في عدم فوزه بالجائزة، قائلين إن "عالم كرة القدم ليس مستعدا لقبول لاعب يقاتل ضد النظام".



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وتعرض الدولي البرازيلي (24 عاما) لإساءة عنصرية في عدة مناسبات في إسبانيا، مما أدى إلى إدانة شخصين على الأقل بتهمة الإهانات العنصرية في قضايا رائدة في البلاد.



وفاز ريال مدريد أيضا بجائزة أفضل نادي للرجال، ومدربه كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب للرجال بعد فوزه بثنائية رابطة أبطال أوروبا والبطولة الإسبانية في موسم شبه مثالي الموسم الماضي.



ويعتمد الحصول على الجوائز على تصويت مجموعة من الصحفيين من أفضل مائة دولة في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).



ونشر إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد على حسابه على إكس قائلا "أخي أنت أفضل لاعب في العالم ولا يمكن لأي جائزة أن تقول غير ذلك. أحبك يا أخي"، فيما شارك العديد من زملائه في الفريق رسائل مع صور لفينيسيوس قائلين "أنت الأفضل".



وقالت مارتا قائدة البرازيل السابقة في مقطع فيديو نشرته على حسابها بتطبيق إنستغرام "انتظرت طوال العام حتى يتم الاعتراف بفيني جونيور بجدارة كأفضل لاعب في العالم، والآن يأتون ليخبروني أن جائزة الكرة الذهبية ليست له؟".



ولعب فينيسيوس دورا محوريا في تتويج ريال مدريد برابطة أبطال أوروبا والليغا إلى جانب جود بلينجهام (21 عاما)، والذي سجل 19 هدفا في موسم أول رائع وساعد إنقلترا في الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا 2024، واحتل المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية.

ر-امين

