كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير إيطاليا بتونس

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مثّل " الارتقاء بالعلاقات التونسية الايطالية خاصّة منها ما يتعلّق بالتنمية الاقتصادية إضافة إلى مسألة الهجرة غير النظامية " أبرز محاور لقاء كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، يوم الإثنين، بسفير إيطاليا بتونس "ألسندرو بروناس".



ونوه الجانبان، وفق بلاغ للخارجيّة، بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية في عديد المجالات والعزم المشترك الذي يحدو قيادتي البلدين على مزيد الارتقاء بها على كافة الأصعدة، وخاصة منها ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير فرص العمل للشباب.

كما استعرض الجانبان بالمناسبة تقدم عدد من المشاريع الثنائية، على غرار المشروع الفلاحي "تانيت"، بالإضافة الى عدد من المشاريع المستقبلية المزمع إنجازها بين الطرفين في مجال النهوض بالطاقات المتجددة، وأهمها مشروع "ساوت إتش 2 كوريدور ( SoutH2 Corridor).



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ومن ناحية أخرى، شكّل اللقاء فرصة "للوقوف على تقارب الرؤى بين البلدين في خصوص وجوب تقديم حلول شاملة وتوافقية لظاهرة الهجرة غير النظامية"، إذ شدّد كاتب الدولة على ضرورة تقاسم المسؤوليات بين كافة الأطراف المعنية لمعالجة هذه الظاهرة ومكافحة الظواهر الإجرامية المرتبطة بها والحدّ من تداعياتها الخطيرة على دول المنطقة وأمنها.