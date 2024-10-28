قابس : فقرات ثقافية متنوعة تؤثث مهرجان التراث بعيون الزركين

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انطلقت عشية أمس الأحد 27 أكتوبر 2024 بمنطقة عيون الزركين بمارث فعاليات الدورة السابعة لمهرجان التراث بعيون الزركين الذي تنظمه جمعية العيون للتضامن والتنمية بعيون الزركين.



وتميز الحفل الافتتاحي لهذا المهرجان الذي أشرف عليه والي قابس رضوان نصيبي بتقديم عرض فرجوي كبير اشتمل على لوحات للفنون الشعبية وللمداوري ولطائفة عيون الزركين وفرقة بوسعدية.





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كما تضمن هذا العرض الذي تابعه جمهور غفير لوحات للعرس التقليدي ولمحفل الجحفة وللفروسية التي تعد من تقاليد العديد من مناطق معتمدية مارث في دلالة على تمسك أبناء عيون الزركين بموروثهم الثقافي.



ويتضمن برنامج مهرجان التراث بعيون الزركين والذي تتواصل دورته الجديدة الى يوم 29 أكتوبر على معرض للصناعات التقليدية وعلى مسابقة لأحسن عروس وعلى خرجة للمسلك السياحي بالمنطقة اضافة الى مسابقة في الأكلة الشعبية وسهرات فنية وفقرات تنشيطية ورياضية.

