صفاقس : افتتاح الدورة الثانية لأسبوع المسرح بصفاقس تحت شعار "بالمسرح نبني المستقبل ".

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تحت شعار "بالمسرح نبني المستقبل"،افتتحت مساء اليوم الإثنين، بالمسرح البلدي بصفاقس، الدورة الثانية لأسبوع المسرح

بصفاقس، ليتواصل إلى يوم 31 أكتوبر الجاري بالفضاء ذاته، وذلك ببادرة من مركز الفنون الدرامية و الركحية بصفاقس، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، وبلدية المكان.



وأفاد مدير مركز الفنون الدرامية و الركحية بصفاقس، وكاتب ومخرج العرض المسرحي الإفتتاحي "حضن العالم"، حاتم الحشيشة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "قد تم إختيار تنظيم الدورة الثانية لأسبوع المسرح بصفاقس تحت شعار "بالمسرح نبني المستقبل "، بإعتبار أن فن المسرح، قادرا بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة فيه، على بناء جيل ذو قيم سامية، قادر على التعبير عن ذاته وتبليغ أفكاره".



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وقال إن "فن المسرح بإعتباره فنا شاملا، يساهم في

تحسين الزاد اللغوي للطفل، واستغلال القدرات الإبداعية الكامنة بداخله، ويساعده على تجاوز الصعوبات النفسية الذي يمر بها ".



ودعا "العائلات والأولياء، إلى تشجيع أبنائهم على ممارسة فن المسرح، وأن تولي السياسة الثقافية ببلادنا، أهمية إلى فن المسرح، بإعتباره قادرا على التعبير عن المشاكل المجتمعية والدنيوية، وذلك على عكس الفنون الأخرى " وفق تقديره.





وقد تم افتتاح الدورة الثانية لأسبوع المسرح بصفاقس، بعرض مسرحية "حضن العالم "، نص وإخراج حاتم الحشيشة، وقد تمحور موضوع مسرحية "حضن العالم"، حول " "الأم"، وذلك من خلال مسابقة لمجموعة من الروائيين والحكواتيين، التي جسد أدوارها كل من "زياد غنانية"، و"جهان اللجمي" في تحريك الدمى، و "المنصف الوكيل "، و"سعيدة الحامي" ، و"نجيب الخروبي" في التمثيل، إلا أنه في آخر المسرحية، تم حجب جائزة المسابقة، بإعتبار لم تفز أية حكاية بالجائزة.



وأفاد كاتب نص المسرحية ومخرجها، حاتم الحشيشة في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "أريد من خلال نهاية المسرحية، تبليغ رسالة مفادها، أن الأم لا يمكن أن تف حقها أية حكاية ".



وسيكون عشاق الفن الرابع، يوم غد الثلاثاء، على موعد مع عرض "عالم السيرك"، إنتاج شركة جوكر للإنتاج، نص دنيا مناصرية، أما الإخراج فهو لحاتم الحشيشة.





وفي اليوم الموالي، سيكون الموعد مع مسرحية "مايتعداش "، لنادي مسرح المدينة بالمسرح البلدي، إنتاج سنة 2023، إخراج المسرحي، منير المثلوثي.



ويختتم أسبوع المسرح بصفاقس في دورته الثانية، يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، بعرض مسرحية "كتاب الأمنيات "، إنتاج مؤسسة "قرين تياتر"، أما كتابة النص والإخراج، فهو ل"الهاشمي العاتي ".