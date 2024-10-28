البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (المرحلة الاولى) التي ستدور يومي السبت 2 و الاحد 3 نوفمبر القادم :



السبت 2 نوفمبر 2024

قاعة عزيز ميلاد س 17 و 30 دق



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شبيبة القيروان - الدالية الرياضية بقرمبالية

قاعة حمام سوسة س 18

النجم الساحلي - النجم الرادسي



الاحد 3 نوفمبر 2024

قاعة الامير المنزه 7 س 17 و 30 دق

شبيبة المنازه - نادي كرة السلة بالمهدية

قاعة القرجاني س 17 و 30 دق

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

قاعة دار شعبان س 17 و30دق

اتحاد الانصار - نجم حلق الوادى