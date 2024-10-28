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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 20:54 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (المرحلة الاولى) التي ستدور يومي السبت 2 و الاحد 3 نوفمبر القادم :

السبت 2 نوفمبر 2024
قاعة عزيز ميلاد س 17 و 30 دق
...

شبيبة القيروان - الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة حمام سوسة س 18
النجم الساحلي - النجم الرادسي

الاحد 3 نوفمبر 2024
قاعة الامير المنزه 7 س 17 و 30 دق
شبيبة المنازه - نادي كرة السلة بالمهدية
قاعة القرجاني س 17 و 30 دق
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
قاعة دار شعبان س 17 و30دق
اتحاد الانصار - نجم حلق الوادى


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