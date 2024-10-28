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وزير الشباب والرياضة يجتمع بأعضاء الهيئة المديرة لودادية أساتذة ومعلمي التربية البدنية ومهن الرياضة

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 19:09 قراءة: 0 د, 25 ث
      
مثّلت متابعة وضعية ودادية أساتذة ومعلمي التربية البدنية ومهن الرياضة ودعم دورها الاجتماعي وإيجاد حلول للإشكاليات التي تواجهها، محور جلسة عمل عقدها اليوم الاثنين وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بأعضاء الهيئة المديرة برئاسة المهدي النابلي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة بالجهود المبذولة من قبل الودادية لمساعدة منخرطيها ودورها الهام في الحفاظ على كرامة أبناء الوزارة وضمان حقوقهم الاجتماعية، مشيرا إلى أنّ تونس تراهن دائما على الرأس المال البشري وتنمية الموارد البشرية لتحقيق تنميتها، مُثمّنا ما لمسه من روح التضامن والانتماء للوزارة.


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