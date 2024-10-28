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الوكالة للوكالة الوطنية للترددات تنظم يوم 5 نوفمبر 2024 مؤتمرا حول الطيف والتوجهات التكنولوجية

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 23:05 قراءة: 0 د, 34 ث
      
يشارك عدد من الخبراء الدوليين، يوم 5 نوفمبر 2024 ، في مؤتمر "الطيف والتوجهات التكنولوجية" في نسخته الثانية المنعقد بتونس العاصمة.

ويناقش المؤتمر، وفق بلاغ نشرته الوكالة الوطنية للترددات التي تنظم الحدث موضوع "صناعة الأقمار الصناعية والاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية بالهاتف أو بالجهاز الذي تعتزم الوكالة تنظيمه.

...


واشارت الوكالة الى ان نخبة من الخبراء الدوليين، سيقدمون وجهات نظر متعددة من الهيئات التنظيمية إلى الشركات الرائدة في تقنية الشبكات غير الأرضية والأجهزة الطرفية لتقنية الاتصال المباشر بالأجهزة.


واضافت انه سيتم، في ختام المؤتمر بلورة توصيات لتحديد سياسات الشبكات الخاصة بتقنيات "ان تي ان" وما توفره من تحسين لتغطية الشبكات الأرضية وتطوير وسائل الاتصالات الراديوية للمستخدم النهائي مع تحديد القيمة المضافة لهذه التقنيات لمشغلي الاتصالات




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