رئيسة مجلس الأعمال التونسي الروسي تدعو الشركات الى حضور اشغال اللجنة التجارية المشتركة آواخر نوفمبر 2024 بموسكو

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دعت رئيسة مجلس الأعمال التونسي الروسي تيتيانا صودوفيفا، الاثنين، الشركات الى حضور أشغال الدورة الثامنة للجنة التجارية والاقتصادية والفنية والعلمية التونسية الروسية، المزمع انعقادها بموسكو، أواخر شهر نوفمبر المقبل.



واستقبل رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بمقر المنظمة بالعاصمة، صودوفيفا، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.





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وأكدت المسؤولة أن مجلس الاعمال التونسي الروسي يعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة شريكا رئيسا من أجل دفع آفاق الاستثمار في تونس وفي روسيا.



وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية التونسية الروسية من خلال استكشاف مجالات جديدة للاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات الاقتصادية وفق بلاغ اصدره الاتحاد.



وابرزماجول، خلال اللقاء، أن تونس تتطلع إلى تعاون اكبر مع روسيا خاصة في القطاعات ذات العلاقة بالسيادة الغذائية أو الطاقية أو الصحية مما يتطلب رفع كل الحواجز التي من شأنها أن تعوق تنمية التبادل التجاري والتركيز عل دفع الاستثمار.