زغوان: انتفاع 32 أسرة ذات وضعيات خاصة بتمويل ضمن برنامج التمكين الاقتصادي

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أعلنت مصالح الإدارة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية زغوان، أنه تمت الموافقة على تمويل 32 مشروعا لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصة ضمن البرنامج الاقتصادي لسنة 2024، وذلك بقيمة مالية حددت بـ180ألف دينارا، وسيتم تسليم اشعاراتها يوم غد الثلاثاء.

وأفاد المدير الجهوي للأسرة والمرأة محمد الطاهر ثابت لصحفي "وات" بانه وقع تمويل 65 مشروعا بقيمة 650 ألف دينار، انتفعت بها الأسر ذات الوضعيات الخاصة، مما مكنها من إحداث مشاريع صغرى في مهن وخدمات تجارية متنوعة لتحسين ظروف عيشها.

وأضاف أن مصالح الإدارة الجهوية، شرعت منذ أسبوعين، في توزيع المواد العينية للمشاريع المحدثة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، انتفعت بها 10 نساء أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، وذلك بقيمة مالية بلغت 100 ألف دينار، لافتا إلى أن مصالح الإدارة تعمل على إنجاح هذه المشاريع وديمومتها عبر متابعة حسن تنفيذها وتسييرها.