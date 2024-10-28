اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في بعض الاحياء باقليم بن عروس

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برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم بن عروس، القيام بأشغال ربط جديد لتزويد منطقة عمر بالليل التابعة لمعتمدية المروج وذلك يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 على مستوى طريق نعسان.



وسينجر عن ذلك وفق بلاغ صادر الاثنين، تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بكل من شبدة، ونعسان، والمنطقة الصناعية برج غربال، وحي المزوغي، وحي اللواتي، وحي الأمل، وبالمروج 5 (حي الوفاق وحي بشرى) وبالمروج 4 (حي أريانة) وبالمروج 3 (حي الرياض).





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ومن المنتظر، حسب البلاغ ذاته، استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة العاشرة من ليل اليوم الاثنين، بعد الإنتهاء من أشغال الربط.