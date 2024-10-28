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المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر يفتح باب الترشح للفنانين الراغبين في إقامة معرض برواق "مقام"

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 13:22 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن فتح باب الترشح، عبر الملفات، لكافة الفنانين التشكيلين (جميع الاختصاصات دون استثناء) الراغبين في إقامة معارضهم الفنية بفضاء رواق " المقام" بالبهو السفلي لمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

ووفق نص البلاغ المنشور، يهم الترّشح، إقامة معرض في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وجوان 2025

...

وعلى الراغبين في إقامة معارض لهم إيداع مطالب الترشح مباشرة لدى مكتب الضبط بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس بالعاصمة :
أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي :
Prod.expo@macam-tunis.tn

مع التنصيص على عبارة " مطلب إقامة معرض فني ب "رواق المقام ".

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