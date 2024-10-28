المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر يفتح باب الترشح للفنانين الراغبين في إقامة معرض برواق "مقام"

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أعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن فتح باب الترشح، عبر الملفات، لكافة الفنانين التشكيلين (جميع الاختصاصات دون استثناء) الراغبين في إقامة معارضهم الفنية بفضاء رواق " المقام" بالبهو السفلي لمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.



ووفق نص البلاغ المنشور، يهم الترّشح، إقامة معرض في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وجوان 2025





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وعلى الراغبين في إقامة معارض لهم إيداع مطالب الترشح مباشرة لدى مكتب الضبط بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس بالعاصمة :

أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي :

Prod.expo@macam-tunis.tn



مع التنصيص على عبارة " مطلب إقامة معرض فني ب "رواق المقام ".



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