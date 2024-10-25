الكاف: حملة أمنية تسفر عن إيقاف 47 شخصا مفتشا عنهم وحجز عربات ورفع مخالفات اقتصاديّة وصحيّة

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أسفرت حملة أمنية نظّمها إقليم أمن الكاف مساء أمس الخميس، عن ايقاف عناصر مفتش عنها، وحجز سلع وعربات ودراجات نارية، ورفع مخالفات اقتصادية مختلفة وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، مصدر أمني لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.





وأوضح المصدر ذاته أن الحملة أفضت إلى إيقاف 47 شخصا مفتش عنهم، وتنفيذ مضموني أحكام يقضي أحدهما بسجن فتاة لمدة سنة، إلى جانب تنفيذ بطاقتي جلب لشخصين مطلوبين لدى قاضي التحقيق، وتحرير 3 قضايا مخدرات اثنتان في الاستهلاك والثالثة في الترويج، علاوة على حجز شاحنة محملة بالمحروقات المهربة وأخرى بدون رقم منجمي، والكشف عن 3 نقاط للرهان الرياضي بدون رخصة.



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وأضاف أنّه تمّ في الجانب المروري تحرير 94 مخالفة إلكترونية، وحجز 38 دراجة نارية، و16 رخصة سياقة معلقة الصلوحية، ورفع مخالفتين في الفحص الفني.

كما تولّت قوات الأمن، بالتعاون مع فرقة المراقبة الاقتصادية وفرقة حفظ الصحة، رفع 23 مخالفة اقتصادية، وحجز 5000 علبة سجائر محلية الصنع، و 118كرسيا، و 18 طاولة، وذلك بسبب الاستغلال المفرط للرصيف، فضلا عن حجز كميات من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك بمدينة الدهماني، ومداهمة محلات لعناصر فارة أو مشبوهة في علاقة بالإرهاب.