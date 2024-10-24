ولاية قفصة تحظى بأولوية قصوى في تنفيذ برامج مشاريع التنمية المندمجة باعتمادات مالية تقدر ب85 مليون دينار

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قال المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية فوزي غراب، ان ولاية قفصة، تحظى بأولوية قصوى في تنفيذ البرامج التنموية المؤطرة من الدولة خاصة، وان برامج مشاريع التنمية المندمجة تهم كافة المعتمديات باعتمادات جملية قدرت ب85 مليون دينار.



واضاف غراب، في تصريح اعلامي، أن زيارته إلى ولاية قفصة تتنزل اساسا في اطار معاينة المشاريع المبرمجة المعطلة وكيفية إيجاد حلول لإنجازها في اجال محددة، واضاف ان من بين المشاريع التي سيتم فيها اتخاذ إجراءات لاستكمالها، مشروع مركز ترويج المنتوجات الصناعات التقليدية بمعتمدية المتلوي، حيث سيتم توفير الدعم المالي اللازم للمقاول لمواصلة اشغاله، خاصة وان المشروع في مرحلته الأخيرة، إضافة إلى مشروع المنتزه السياحي الثالجة المبرمج في إطار المسلك السياحي، الذي شهد اشكاليات مع المقاولة التي كلفت بانجازه، حيث سيقع استكمال الأقساط الوظيفية الخاصة به.

واكد السعي لاستغلال الخصوصيات التي تكمن بولاية قفصة ودعمها، خاصة منها بمعتمدية قفصة الشمالية وسيدي عيش والسند، والتي تعد مناطق فلاحية، من خلال إحداث مناطق سقوية وحفر آبار، بالاضافة الى إحداث فضاءات لترويج وتثمين المنتوجات الفلاحية بها في إطار برنامج الاقتصاد التضامني والاجتماعي عن طريق الشركات الأهلية.



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واشار غراب الى وجود برنامج لقسط ثالث لتمويل مشاريع مبرمجة في المستقبل بكل من معتمديات القطار وزانوش وسيدي بوبكر، تندرج في إطار المنتوجات المحلية والتى من بينها إحداث مركز للعمل عن بعد بالقطار، خاصة وان الاقتصاد الرقمي هام وتزخر المعتمدية بشباب متحصل على تكوين في مجال تكوين اختصاص تكنولوجيا الاتصال.