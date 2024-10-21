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إيقاف شخصين بشبهة الاتجار بالأشخاص بصفاقس

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Publié le Lundi 21 Octobre 2024 - 18:27 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من إيقاف شخصين مشتبه في تورطهما في قضايا الاتجار بالأشخاص، ومساعدة متسللين عبر الحدود على الهجرة غير النظامية.

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم، أنه تبين أن المشتبه بهما قاما بنقل مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء من ولاية القصرين في اتجاه ولاية صفاقس مقابل مبالغ مالية بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية.

...

وأضافت أنه، بناء على تعليمات النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.


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