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الجامعة التونسية للكرة الطائرة: تنظيم ملتقى تكويني حول "الصحة النفسية لدى اللاعبين الشبان"

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 23:03 قراءة: 0 د, 25 ث
      
نظمت الإدارة الفنية للجامعة التونسية للكرة الطائرة بالتعاون مع نظيرتها الفرنسية امس الاثنين بالعاصمة ملتقى تكوينيا بعنوان "الصحة النفسية لدى اللاعبين الشبان".
ويندرج هذا الملتقى في إطار اتفاقية شراكة بين الجامعتين وهو يهدف الى تعزيز برامج التعاون في تكوين المدرّبين وتطوير رياضة الكرة الطائرة وتحسين مستوى الفرق الوطنية في جميع الأصناف.
وتتواصل اشغال هذا الملتقى الى مساء اليوم الثلاثاء من خلال محور بعنوان " الذكاء العاطفي وعلاقته بالأداء في التدريب و المنافسات". كما سيتم التطرق الى تكوين ورسكلة مدربي صنفي الأكابر والكبريات.


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