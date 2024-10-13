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العداء المغربي يونس بنار يفوز بماراطون موسكو

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 16:50 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فاز العداء المغربي يونس بنار بماراطون موسكو الذي أقيم اليوم الأحد على مسافة 42.1 كم.

وقطع بنار المسافة في ظرف ساعتين و11 دقيقة و34 ثانية، يليه مواطنه المحجوب دازا (ساعتان و11 دقيقة و38 ثانية) في المركز الثاني.
وجاء الروسي دميتري نيديلين في المركز الثالث في ظرف ساعتين و11 دقيقة و40 ثانية.
...


ويعد ماراطون موسكو حدثا سنويا يُنظم منذ عام 2013، عادة في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر سبتمبر، ويجمع العديد من الرياضيين المحترفين والهواة.


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