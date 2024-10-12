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النسخة الأولى لكاس العالم للاندية للرماية على الأهداف تحت الماء بتونس من 16 الى 19 اكتوبر

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 11:48 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تحتضن تونس خلال الفترة المتراوحة بين 16 و19 أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الأولى لكاس العالم للاندية للرماية على الأهداف تحت الماء في اختصاصي الثلاثة والاربعة امتار وذلك بمشاركة 9 دول من القارات الأربعة.

وقال رئيس لجنة التنظيم فتحي جبالية ان هذه النسخة الأولى من الكاس العالمية للرماية على الأهداف تحت الماء ستدور في المسبح الأولمبي برادس وتنظمها الجامعة التونسية للصيد الرياضي تحت اشراف الكونفدرالية العالمية لانشطة الغطس التي تولى بعثها عالم البحار العالمي جون ايف كوستو سنة 1959 بموناكو.
وسيؤثثها 95 رياضيا ورياضية يمثلون 26 فريقا من اربع قارات لعل من ابرزها تونس التي ستكون ممثلة بستة رياضيين (ذكورا واناثا) ينتمون لنوادي مستقبل المرسى والنادي البحري بالمنستير ونادي أنشطة الغوص ببنزرت والجزائر ولبنان والكويت وإيطاليا وفرنسا وأوكرانيا وبلجيكا وسان مارينو واليونان والاوروغواي بحضور 26 مرافقا و20 حكما دوليا و18 متطوعا.
...

وأضاف ان فعاليات الكاس العالمية ستتواصل على مدى يومي 17 و18 أكتوبر الجاري عقب حفل الافتتاح الرسمي بالمسبح الأولمبي برادس صباح الخميس وذلك في اربع اختصاصات هي الدقة والسرعة والسرعة الفائقة والتناوب .
ولاحظ المصدر ذاته ان فعاليات هذه النسخة العالمية الأولى، ستكون محط انظار جميع دول العالم باعتبارها تجمع لأول مرة اختصاصي الثلاثة والاربعة امتار في مسابقة واحدة بين المشاركين بعد ان كانت تجرى في اكثر من مناسبة ودولة في اختصاص واحد (3 م او 4م) .
واعرب رئيس لجنة التنظيم عن ثقته في ممثلي تونس لتحقيق افضل النتائج بفضل العمل الكبير والتحضيرات الجدية التي خضعوا لها ومقارعة كبار اللعبة مثل ممثلي فرنسا وإيطاليا الذين يملكون خبرة كبيرة في مثل هذه التظاهرات الرياضية.


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