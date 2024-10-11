قبلي: تواصل فعاليات دورة تكوينية في تثمين مخلفات عراجين التمور لفائدة عدد من فتيات معتمدية رجيم معتوق الحدودية

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تنظّم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقبلي، خلال الفترة الحالية، دورة تكوينية بالتعاون مع مجمع الفوز برجيم معتوق، حول تثمين مخلفات عراجين التمور لفائدة عدد من الفتيات الريفيات بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية، وذلك في اطار التعاون التونسي السويسري، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي.

وأوضح معالي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الدورة التي انطلقت مطلع الاسبوع الجاري ستتواصل على امتداد 10 ايام وستستفيد منها 15 فتاة ريفية، يتمكنّ خلالها من اجادة صنع اواني وحاويات صغيرة لتعليب التمور باستعمال مخلفات العراجين، فضلا عن صنع بعض السلال وبعض التحف التزويقية للبيوت.

واعتبر أن أهمية هذه الدورة تكمن في مساعدتها للفتيات الريفيات على استغلال وتثمين مواد اولية بسيطة ومتوفرة بصفة مجانية في الواحات لصناعة بعض المنتجات التي تلقي اقبالا كبيرا في الداخل والخارج خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التخلص من المواد البلاستيكية والاعتماد اكثر فاكثر على المواد الصحية والصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الفلاحين يجدون عادة صعوبة في التخلّص من مخلّفات عراجين التمور، ما يضطر غالبيتهم لحرقها سواء بالواحات او خارجها لمنع انتشار بعض الآفات والامراض التي قد يشكل بقاء هذه المخلفات بالواحة خزانا لتكاثرها، مؤكدا توفر هذه المواد الاولية وبكميات كبيرة بواحات الجهة مما يسهل على الفتيات الحصول عليها بصفة مجانية طيلة السنة.



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ودعا المصدر ذاته المتكونات الى مواصلة العمل اثر انتهاء مدة التكوين باعتبار الاقبال الكبير على هذا النوع من المنتوجات التي لها انعكاسات ايجابية سواء على القطاع البيئي باعتبار التخلص من بقايا العراجين بالواحات، او على المستوى الاقتصادي من خلال مساهمتها في اعطاء قيمة مضافة لتسويق التمور.

وذكر أنه قد تم تنظيم عدة دورات مماثلة بالجهة على غرار دورة تكوينية بالتعاون مع مجمع دار الدقلة بسوق الاحد، ودورة تكوينية بالتعاون مع مجمع تلمين من معتمدية قبلي الشمالية، اضافة الى دورة تكوينية بالتعاون مع مجمع الوفاق بدوز.