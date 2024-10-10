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المهدية: إتلاف مركب صيد حديدي كان معدا لعملية هجرة غير نظامية وحجز محركه

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 16:44 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أتلفت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري وأخرى تابعة لمركز الحرس البحري بسلقطة بجهة المهدية، أمس الأربعاء، مركب صيد حديدي كان معدا لعملية هجرة غير نظامية وحجزت محركه، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.
وأوضح بن جحا، في تصريح لـوكالة "وات"، أن السلطات الأمنية بسلقطة علمت بأن مجموعة من الأشخاص كانت تعتزم اجتياز الحدود البحرية خلسة، فتم التدخل واتلاف المركب وحجز المحرك.
وأشار إلى أنّ عددا من الأشخاص عمدوا إلى رشق القوات الأمنية بالحجارة ما أجبرها على إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أذنت النيابة العمومية بالمهدية، بعد استشارتها، بفتح بحث في الموضوع.


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