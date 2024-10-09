مشاركة أكثر من 2000 متسابق في النسخة الرابعة من ماراطون الخطوات الخضراء بصفاقس يومي 19 و 20 أكتوبر

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تحتضن مدينة صفاقس يومي 19 و20 أكتوبر الجاري النسخة الرابعة من ماراطون "الخطوات الخضراء" كتظاهرة رياضية تحسيسية بقيمة زرع الأعضاء.

وفي هذا الاطار أكدت بثينة زناد المسؤولة عن التظاهرة مشاركة أكثر من2000 متسابق في هذه الدورة في سباقاتها الثلاثة 1 كلم و5 كلم و10 كلم.

وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ نجاح النسخ الثلاث الماضية في 2021 و2022 بتونس و2023 بنابل كان دافعا لتعميم التظاهرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبيّنت أنّ الماراطون يحمل في طياته بعدا رمزيا تحسيسيا بقيمة زرع الأعضاء ودورها في انقاذ حياة التونسين، قائلة في ذلك "انّه بات اليوم بامكان شخص واحد انقاذ حياة 5 أشخاص اذا ما عممت ثقافة زرع الأعضاء في المجتمع التونسي".



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وكشفت أنّ ماراطون "الخطوات الخضراء" سيشهد على حضور وجوه رياضية معروفة كما ستشهد فعالياته حملة حول تقصي أمراض السكري وضغط الدم باشراف الادارة الجهوية للصحة بصفاقس.

وأبرزت أنّ تسجيل المشاركة في ماراطون "الخطوات الخضراء" مجاني لجميع العموم، كما ستكون فعالياته مؤمنة، سيما وأنّ شخصيات رسمية ستسجل حضورها من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة اضافة لجامعات رياضية وممثلين عن المجتمع المدني.

وعبّرت من موقعها التنظيمي في الماراطون ومن موقعها كدكتورة ممثلة للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء عن أملها في تعميم وتشجيع ثقافة زرع الأعضاء، ذاكرة في هذا الصدد أنّ العدد الجملي للمواطنين التونسيين الذين لهم صفة "متبرّع" في بطاقة التعريف الوطنية بلغ اليوم أكثر من 13000 شخص.

يذكر أنّ النسخة الرابعة من ماراطون الخطوات الخضراء سيقام كسابقيه من النسخ الثلاث الماضية تزامنا مع احياء اليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرّع بالأعضاء.