Babnet

مشاركة أكثر من 2000 متسابق في النسخة الرابعة من ماراطون الخطوات الخضراء بصفاقس يومي 19 و 20 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6706ae077c1824.08737942_ljnfmqoeihgpk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 17:42 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تحتضن مدينة صفاقس يومي 19 و20 أكتوبر الجاري النسخة الرابعة من ماراطون "الخطوات الخضراء" كتظاهرة رياضية تحسيسية بقيمة زرع الأعضاء.
وفي هذا الاطار أكدت بثينة زناد المسؤولة عن التظاهرة مشاركة أكثر من2000 متسابق في هذه الدورة في سباقاتها الثلاثة 1 كلم و5 كلم و10 كلم.
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ نجاح النسخ الثلاث الماضية في 2021 و2022 بتونس و2023 بنابل كان دافعا لتعميم التظاهرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وبيّنت أنّ الماراطون يحمل في طياته بعدا رمزيا تحسيسيا بقيمة زرع الأعضاء ودورها في انقاذ حياة التونسين، قائلة في ذلك "انّه بات اليوم بامكان شخص واحد انقاذ حياة 5 أشخاص اذا ما عممت ثقافة زرع الأعضاء في المجتمع التونسي".
...

وكشفت أنّ ماراطون "الخطوات الخضراء" سيشهد على حضور وجوه رياضية معروفة كما ستشهد فعالياته حملة حول تقصي أمراض السكري وضغط الدم باشراف الادارة الجهوية للصحة بصفاقس.
وأبرزت أنّ تسجيل المشاركة في ماراطون "الخطوات الخضراء" مجاني لجميع العموم، كما ستكون فعالياته مؤمنة، سيما وأنّ شخصيات رسمية ستسجل حضورها من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة اضافة لجامعات رياضية وممثلين عن المجتمع المدني.
وعبّرت من موقعها التنظيمي في الماراطون ومن موقعها كدكتورة ممثلة للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء عن أملها في تعميم وتشجيع ثقافة زرع الأعضاء، ذاكرة في هذا الصدد أنّ العدد الجملي للمواطنين التونسيين الذين لهم صفة "متبرّع" في بطاقة التعريف الوطنية بلغ اليوم أكثر من 13000 شخص.
يذكر أنّ النسخة الرابعة من ماراطون الخطوات الخضراء سيقام كسابقيه من النسخ الثلاث الماضية تزامنا مع احياء اليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرّع بالأعضاء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295538


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأربعاء 09 أكتوبر 2024 | 6 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:53
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
31°-23
27°-21
28°-20
32°-22
  • Avoirs en devises
    24516,3

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,37054 DT        1$ =3,06865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1755,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 17:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*