الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تموّل 3727 مشروعا لفائدة الباعثين الشبان خلال سنة 2023

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موّلت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 3727 مشروعا لفائدة الباعثين الشبان خلال سنة 2023 بارتفاع نسبته 5,3 بالمائة مقارنة بعام 2022، وفق التقرير السنوي لنشاط الوكالة لسنة 2023.



وقد استأثرت المشاريع الجديدة بنسبة 93,3 بالمائة من إجمالي هذه التمويلات، في حين تم توجيه 6,7 بالمائة من التمويلات لتوسعة مشاريع قائمة.





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ومثل حاملو شهادات التعليم العالي 41,8 بالمائة من اجمالي الباعثين الشبان المنتفعين بهذه التمويلات. وشكّلت النساء نحو 60 بالمائة من إجمالي الباعثين الممولين من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في 2023.