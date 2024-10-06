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هيئة الانتخابات: كلفة الانتخابات الرئاسية بدورتيها تقدر ب92 مليون دينار

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Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 16:56 قراءة: 1 د, 17 ث
      
افاد عضو هيئة الانتخابات محمود الواعر ان كلفة الانتخابات الرئاسية بلغت 92 مليون دينار للدورتين، بحساب ميزانية تقدر ب 45 مليون دينار لكل دور منها

واضاف عضو هيئة الانتخابات في تصريح اليوم الاحد بالمركز الاعلامي ، لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عدد المكاتب يبقى هو نفسه في الدورتين بالنسبة للانتخابات الرئاسية خلافا للانتخابات التشريعية ، مضيفا ان اكبر عنصر للمصاريف هو خلاص اعوان الاقتراع والموظفين بمختلف المكاتب الذي يبلغ عددهم 42 الف عون مبينا ان الميزانية المرصودة الموجهة لخلاص الموظفين والاعوان الذين تم انتدابهم بمناسبة الانتخابات الرئاسية تمثل 30 بالمائة من الميزانية
كما ذكر الواعر انه تم تخصيص 11 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني التي تربطها مع الهيئة اتفاقية في هذا الشان
...

وبخصوص وزارة الداخلية قال عضو الهيئة انه تم رصد اعتمادات تقارب 4 مليون دينار بشكل غير مباشر تم تضمينها في ميزانية الدولة بمناسبة الانتخابات الرئاسية .
واوضح في نفس الاطار انه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 2 مليون دينار الى وزارة التربية (اغلب مراكز الاقتراع مدارس تابعة لوزارة التربية) الى جانب تخصيص 7 مليون دينار الى المطبعة الرسمية

وبخصوص التعامل مع المزودين الخواص افاد عضو الهيئة ان ذلك يقتتصر على المواد المكتبية والتجهيزات الاعلامية وهي صفقات لا تتجاوز 4 مليون دينار
وشدد محمود الواعر على ان الهيئة قامت بمجهودات في الاقتصاد في المصاريف على مستوى عدد مكاتب الاقتراع حيث رشدت توزيعها لتحسين التغطية الجغرافية مع تخفيض عدد المكاتب وعدد الاعوان ، مبينا في هذا الصدد ان عدد مراكز الاقتراع كان في السابق 4600 مركزا يضم 11 الف مكتب اقتراع، وتم بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024 تركيز حوالي 5 الاف مركز تضم 9 الاف مكتب اقتراع





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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 295325

Hamditch  (Tunisia)  |Dimanche 6 Octobre 2024 à 23:26           
تصوروا لو تم إعطاء هذا المبلغ لشباب يبحثون عن رأس مال مشروعهم


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