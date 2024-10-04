جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية

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تداولت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الأحد، بعض المستجدات الوطنية والعالمية من أبرزها انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية ونشر تصريح مديرة برنامج الانتخابات المحلية بجمعية شباب بلا حدود أمال بن خود حول رصد 11 حالة تتعلق بالدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع ومداخلة المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة حول عودة تصدير الأرز في العالم بشكل طبيعي .



جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الأحد 6 أكتوبر





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وأورد موقع اذاعة "جوهرة أف أم" تصريحا لمديرة برنامج الانتخابات المحلية بجمعية شباب بلا حدود امال بن خود، التي أفادت بأنه تم رصد 11 حالة دعاية انتخابية أمام مركز الاقتراع بولاية أريانة وصفاقس وقابس وبنزرت وسوسة وبن عروس تتمثل في معلقات اشهارية للناخبين لم تتم ازالتها منذ بداية الصمت الانتخابي.

وأوضحت المتحدثة، أنه تم توزيع 325 ملاحظا للانتخابات من الجمعية على 12 ولاية وهم ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت وزغوان وباجة وصفاقس وسوسة والقيروان، مشيرة الى أنه " تم تسجيل عدد من المخالفات التي تخص حقوق ملاحظي جمعية شباب بلا حدود " .

وأشارت مديرة برنامج الانتخابات المحلية بالجمعية، أنه "لم يتم اجبار الملاحظين على امضاء محضر افتتاح عملية الاقتراع وهو ما يعتبرسابقة مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة.





وتطرق ذات الموقع، الى مداخلة المنسق الجهوي لمنظمة عتيد لمراقبة الانتخابات عادل الطبلبي، بين من خلالها، أن المنظمة سجلت بعض النقاط تمثلت في نقص أوراق الانتخاب في مدرسة حشاد ومدرسة هيشر في النفيضة وفي بعض المراكز اضافة الى تواجد ملاحظي بعض المترشحين داخل وحول مراكز الاقتراع وهو أمر ممنوع، تجنبا للتأثير على الناخبين، داعيا هيئة الانتخابات الى تلافي هذه النقائص في أقرب وقت ممكن .

وأضاف المتحدث، أن نسبة الاقبال خلال الفترة الصباحية تعتبر جيدة مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة وفق تقديره .







وجاء في موقع راديو " اكسبريس أف أم "، عن المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة قوله أن "انتاج الهند من الأرز يمثل 40 بالمائة من الانتاج العالمي لهذه المادة وهو ما فسر نقصها في الأسواق في السنة الأخيرة" .

وأشار الموقع، الى أن الهند كانت قررت ايقاف التصدير لمدة سنة كاملة ، غير أن عودة الانتاج لمستوى جيد جعلتها تستأنف تصدير الأرز الأبيض نخو الأسواق العالمية بسعر أدنى 490 دولار للطن الواحد .

وتوفر هذه المادة مجددا في السوق العالمية بشكل منتظم وبأسعار جيدة سيساعد على تحقيق الأمن الغذائي في عديد الدول وفق ما ورد بذات الموقع.





وفي ما يتعلق بتواصل العدوان الاسرائيلي على لبنان، نشر موقع "سكاي نيوز عربية "، أن الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت، فجر اليوم، أعنف موجات القصف منذ بدء العمليات العسكرية في لبنان مما أدى الى اندلاع حرائق كبيرة، مبينا أن أكثر من 30 غارة طالت عدة مباني ومواقع.

وأضاف ذات الموقع، أن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمرة رغم الغارات المكثفة من قبل العدوان الذي كان قد وجه، مساء أمس، تحذيرا لسكان الأحياء في الضاحية الجنوبية بضرورة اخلائها، بينما يواصل استهداف موقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.

يشار، الى أن العدوان الاسرائيلي يشن منذ 23 سبتمبر المنقضي، حملة قصف متواصلة على مناطق واسعة في لبنان يستهدف فيها بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله وفق ما ورد في ذات الموقع .





وبخصوص تطورات الحرب على قطاع غزة، أفاد موقع "العربي الجديد" بأن الحرب في القطاع دخلت يومها ال366، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بين ليلتي السبت والأحد في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة، فيما توغلت آليات الاحتلال في المناطق الشمالية الغربية من قطاع غزة.

وأضاف الموقع، بحسب وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة ثلاث مجازر، وصل من ضحاياها الى المستشفيات 23 شهيدا و66 مصابا.وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41 ألفا و825 شهيدا و96 ألفا و910 مصابين منذ السابع من أكتوبر العام الماضي .