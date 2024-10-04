طقس... الحرارة القصوى بين 25 و33 درجة السبت

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تتراوح الحرارة القصوى السبت، بين 25 و 28درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 29 و 33 درجة ببقية الجهات، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي .



يتميز الطقس بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال ومحليا الجنوب الشرقي، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب لتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية.





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تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70كلم/س.



يكون البحر متموجا بالشمال وقليل الإضطراب ببقية السواحل.