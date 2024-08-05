سليانة: اكتشاف 11 إصابة بمرض الحمى المالطية بمعتمديتي قعفور وبرقو (الادارة الجهوية للصحة)

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اكتشفت المصالح الصحية التابعة للادارة الجهوية للصحة بسليانة، 11 إصابة بمرض الحمى المالطية بمعتمديتي قعفور (4 حالات) وبرقو (7 حالات)، تلقوا العلاج ولا يمثل المرض خطورة على صحتهم او على صحة الاخرين، باعتباره ينتقل من الحيوان الى الانسان.



واكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية عدنان العبيدي، في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، ضرورة الابلاغ عن مرض الحمى المالطية للقيام بعمليات تقصي شاملة، واوضح انه مرض حيواني المنشأ، وتنتقل العدوى من الحيوان الى الانسان عن طريق افرازات الحيوانات (الأبقار والماعز) أو استهلاك الحليب غير المبستر ومشتقاته

وبين ان فريقا مشتركا يضم المصالح البيطرية والمصالح الجهوية للصحة، تنقل الى بؤر تواجد الحالات، خلال الأسبوع المنقضي، ولاتزال عمليات التقصي متواصلة عند بقية القطيع.



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يشار الى ان أعراض المرض لدى الحيوان تتمثل في الإجهاض المتكرر، في حين يشتكى المصاب الذي انتقلت اليه العدوى من حمى وأوجاع في المفاصل وارهاق.