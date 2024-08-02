توزر: تدعيم المنشآت الشبابية والرياضية بمعتمدية تمغزة بقيمة 2,7 ملايين دينار

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يعرف قطاع الشباب والرياضة في معتمدية تمغزة من ولاية توزر تنفيذ مجموعة من المشاريع بقيمة 2,7 ملايين دينار موزعة بين مشاريع في الإنجاز وأخرى في مرحلة طلب العروض أو إنجاز الدراسات.

وقد انطلقت في هذا السياق أشغال هدم وإعادة بناء نادي الشباب الريفي بالفريد بكلفة 620 ألف دينار وتم الانتهاء من إحداث ملعب حي معشب بمنطقة الشبيكة بتكاليف ناهزت 325 ألف دينار وتهيئة وصيانة نادي الشباب الريفي بمنطقة الظافرية بتكاليف إجمالية قدرت ب 34 ألف دينار.

وتم الإعلان عن طلب العروض الخاص بمشروع تنوير الملعب البلدي بتمغزة والذي خصص له اعتماد بقيمة 300 ألف دينار ومن المنتظر أن يتم إحداث فضاء رياضي معشب بدار الشباب ميداس والإعلان عن طلب العروض تم في الأيام الأخيرة بتكلفة 240 ألف دينار فضلا عن تقدم الدراسات لمشروع بناء قاعة للرياضات الفردية بتمغزة خصصت لها اعتمادات ب 800 ألف دينار واحداث قاعة أنشطة كبيرى بدار الشباب تمغزة ب 350 ألف دينار.