الدائرة الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تقضي بسجن 4 نساء مع النفاذ العاجل بتهمة جمع تزكيات بمقابل لفائدة مترشح للانتخابات الرئاسية

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أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، في جلستها المنعقدة أوّل أمس الأربعاء، حكما جزائيا حضوريا يقضي بسجن 3 نساء لمدة عامين، وحكما غيابيا بالسجن لمدة 4 سنوات في حقّ امرأة رابعة محالة بحالة فرار، مع النفاذ العاجل وحرمانهن جميعا من حقهن في الانتخاب لمدة 10 سنوات، وذلك من أجل جمع تزكيّات بمقابل لفائدة أحد الأشخاص الذين أعلنوا عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة علاء الدين العوّادي لصحفي "وات" اليوم الجمعة.



ووفق المصدر ذاته، فإنّه استنادا إلى إعلام صادر عن فرقة الشرطة العدلية بجندوبة، أذنت النيابة العمومية بفتح محضر من أجل تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين ضد 4 نساء قبل سماع 3 منهن واللائي أكدن في محضر البحث أنهن تلقين وعودا بالتشغيل من الجهة التي ينشطون لفائدتها، وقد تم الاحتفاظ بهن وإحالة الرابعة بحالة فرار.





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وأضاف أنّ النيابة العمومية أصدرت بطاقات إيداع في حقّ المتهمات الأربع بتاريخ 29 جويلية المنقضي، وتمت إحالتهن على انظار المجلس الجناحي الذي أصدر حكمه في قضية الحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 من الشهر ذاته بتهمة تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، واستعمال نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت طبق الفصل 161 من القانون عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي من ذات السنة.

وكانت فرقة الشرطة العدلية بجندوبة قد تعهّدت في الأسبوع الأخير من شهر جويلية المنقضي بفتح محضر عدلي ضد مجموعة من النساء بشبهة تجميع تزكيـات بمقابل لفائدة أحد المعلنين عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر من السنة الجارية. وأضاف أنّ النيابة العمومية أصدرت بطاقات إيداع في حقّ المتهمات الأربع بتاريخ 29 جويلية المنقضي، وتمت إحالتهن على انظار المجلس الجناحي الذي أصدر حكمه في قضية الحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 من الشهر ذاته بتهمة تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، واستعمال نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت طبق الفصل 161 من القانون عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي من ذات السنة.وكانت فرقة الشرطة العدلية بجندوبة قد تعهّدت في الأسبوع الأخير من شهر جويلية المنقضي بفتح محضر عدلي ضد مجموعة من النساء بشبهة تجميع تزكيـات بمقابل لفائدة أحد المعلنين عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر من السنة الجارية.